publié le 07/06/2017 à 11:06

Si vous êtes un expert d'Harry Potter et de la baguette de Sureau, cette nouvelle est faite pour vous. Warner Bros et l'équipe du film des Animaux Fantastiques 2 ont annoncé sur Pottermore l'ouverture d'un casting pour cinq jeunes acteurs.



Et les rôles prisés ne sont pas des rôles de figuration, loin de là : la production cherche des adolescents pour incarner les versions jeunes du personnage principal Norbert Dragonneau, de Leta Lestrange, mais surtout de Gellert Grindelwald et d'Albus Dumbledore. Un nouveau personnage, prénommé Sebastien, est également mentionné.

On savait déjà que Dumbledore serait joué par Jude Law et que Johnny Depp reprendrait les traits de son ennemi, Gellert Grindelwald dans le prochain épisode. Pour jouer leurs versions jeunes, la production recherche deux acteurs âgés entre 16 et 18 ans. Pour ce qui est de Norbert, Leta et Sebastien, ce sont des adolescents de 13 à 16 ans qui sont requis pour ce casting.

Un casting qui en dit plus sur le deuxième épisode de la saga

Si ce casting peut révéler les nouvelles stars du cinéma de demain, il est pour le moment révélateur de l'intrigue à venir. On devrait notamment en savoir davantage sur le lien qui unit Norbert et Leta, mais aussi sur le passé de Dumbledore et Grindelwald, toujours énigmatique. Pour le moment, on sait simplement que les deux sorciers étaient proches avant de devenir ennemis. Les Animaux Fantastiques 2 devrait donc faire des révélations très attendues des Potterheads (les fans d'Harry Potter) et lever le voile sur de nombreux mystères.



Cinq films sont prévus pour les Animaux Fantastiques, autant d'occasions d'en découvrir davantage sur l'univers magique. Les jeunes acteurs qui seront sélectionnés pour ce deuxième épisode auront donc de beaux jours au cinéma devant eux.

Fantastic Beasts is looking for five young actors! Find out more about the Warner Bros. open casting call: https://t.co/fU3tq9fFSH pic.twitter.com/nKAvrjj3bb — Pottermore (@pottermore) 6 juin 2017