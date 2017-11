Gal Gadot ne ferait pas "Wonder Woman 2" si Brett Ratner reste producteur

publié le 13/11/2017 à 15:42

Les journalistes américains de Page Six semblent détenir des informations sur un bras de fer entre Gal Gadot, l'actrice israélienne qui incarne Wonder Woman, et le producteur Brett Ratner. D'après eux, la comédienne aurait refusé de signer son contrat tant que la production du projet Wonder Woman n'était pas parfaitement expurgée de toutes personnes accusées de violences ou de harcèlement.



Brett Ratner, l'homme derrière X-Men : L'affrontement final, Rush Hour ou la série Breaking Bad est en effet visé par plusieurs témoignages. Il a fait plusieurs réflexions homophobes et a été accusé de viol par une ancienne collaboratrice et de harcèlement sexuel par 7 autres femmes dont les actrices Olivia Munn, Natasha Henstridge et Ellen Page.

Il aurait déclaré en parlant de cette dernière à une autre actrice : "Tu devrais la baiser pour lui faire comprendre qu'elle est gay". Outre la qualité de la remarque, Ellen Page a expliqué s'être sentie "violée" puisqu'elle n'avait pas encore fait le choix de déclarer son homosexualité. La journaliste du Jewish Journal, Danielle Berrin, a aussi raconté son harcèlement sexuel. Sa plainte a d'ailleurs obligé Warner Bros et le producteur à se séparer. D'autres entreprises, comme Playboy, se sont aussi éloignées du producteur pour leurs projets en cours.

Le harcèlement sexuel est inacceptable Gal Gadot





Des proches de Gal Gadot auraient témoigné de l'état de l'esprit de l'actrice israélienne, d'après les sources de Page Six : "Elle est forte et respecte ses valeurs. Elle sait aussi que la meilleure façon de se défaire de gens comme Ratner est de viser le porte-feuille. La Warner doit être de son côté sur cette histoire. Ils ne peuvent pas avoir un film sur des valeurs féministes et le faire co-financer par un homme accusé de tels comportements envers des femmes".



Gal Gadot n'a pas réagi directement cette histoire et la Warner a simplement indiqué à Page Six qu'ils disaient "faux" en rapportant un tel bras de fer. Seules certitudes, Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman et Gal Gadot elle-même ont condamné avec forces les agressions sexuelles sur leurs réseaux sociaux. "Je suis extrêmement perturbée par ces allégations contre Brett Ratner (...) Je n'ai jamais observé de tels comportements chez lui (...), mais je me tiens aux côté des hommes et des femmes qui prennent la parole dans notre industrie et dans le monde", a écrit la réalisatrice.



Même son de cloche chez Gal Gadot sur Instagram : "Le harcèlement sexuel est inacceptable. Je me tiens aux côtés des femmes courageuses qui affrontent leurs peurs et brisent le silence. Nous sommes ensemble, unies dans ce changement".