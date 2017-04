La surprenante anecdote de Dominique Besnehard sur Thomas Thévenoud

publié le 07/04/2017 à 15:43

Dans un portrait de Dominique Besnehard, le journal Le Parisien est revenu ce vendredi 7 avril, sur une anecdote plutôt amusante racontée par ce producteur et directeur de casting. En effet, ce dernier a évoqué une rencontre fortuite avec... Thomas Thévenoud. Le quotidien relate que "le producteur garde le cœur à gauche mais promet de ne plus s’exposer" et qu'il aurait récemment croisé l'ancien secrétaire d'État au Commerce extérieur, forcé de démissionner en 2014 pour fraude fiscale et notamment connu pour avoir déclaré souffrir de "phobie administrative".



Thomas Thévenoud lui "a laissé sa carte en lui confiant qu'il aimerait faire du cinéma", raconte le Parisien qui ajoute "La comédienne Françoise Fabian, qui dînait avec Dominique Besnehard, l’a assaisonné : 'Commencez par payer vos impôts, on verra après!'". Affichant clairement ses positions politiques, Dominique Besnehard avait signé en novembre 2016, à l'instar de Catherine Deneuve ou Benjamin Biolay, le texte "Stop au Hollande-bashing". Aujourd'hui, ce producteur s'avoue intéressé par Emmanuel Macron, mais il n'en dira pas plus sur le sujet.