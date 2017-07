publié le 03/07/2017 à 11:27

La dixième édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême aura lieu du 22 au 28 août prochain avec RTL. Ce festival est devenu avec le temps l'incontournable coup d'envoi de la rentrée sur grand écran. Le programme de cette année est une nouvelle fois incroyable : Marie France Brière et Dominique Besnehard, les deux artisans de la manifestation, donnent une conférence de presse ce matin à Angoulême mais ils nous ont réservé la primeur de quelques infos.



D'abord le jury : il sera présidé par l'acteur américain et francophile John Malkovich, entouré de Claire Chazal, Laura Smet, Lucas Belvaux, Philippe Besson, Stefi Celma une des révélations de la série Dix pour cent ou encore la productrice québécoise Denise Robert. Quant à la programmation de ce dixième festival angoumousin, c'est Dominique Besnehard qui vous en donne la primeur en avant-première.



"Au revoir là-haut sera le film d’ouverture de notre ami Dupontel qui est un film absolument fabuleux sur la guerre 1914, tiré du roman qui a eu le prix Goncourt, de Pierre Lemaitre, explique le créateur du festival. Il y aura aussi Le Sens de la fête, qui est une merveille, film d’Éric Toledano & Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri. Et puis, il y a un film qu’on mettra en avant-première, Mon fils de Christian Carion avec Guillaume Canet ainsi que Jalouse des frères Foenkinos."



Dominique Besnehard note également deux films à ne pas rater lors du Festival d'Angoulême : "L'École Buissonnière de Nicolas Vanier, hymne à la nature sur la transmission [...] Bonne Pomme sera présenté le vendredi soir en présence de Catherine Deneuve et de Gérard Depardieu, c'est un film populaire, et ça sera le couple magique du cinéma français qui sera là."

"Bonne Pomme", film RTL de la rentrée

Bonne pomme de Florence Quentin sort le 30 août et sera le premier film RTL de la rentrée. J'ajoute à cette affiche déjà incroyable la présence de Michel Hazanavicius, André Téchiné et Claire Denis avec leurs derniers films dans la programmation dite des Flamboyants.

Une remarquable exposition consacrée aux 120 ans des cinémas Gaumont se tiendra à Angoulême du 4 juillet au 31 décembre avec RTL, exposition qui avait été présentée à Paris. On y trouvera des affiches, des costumes, des décors, du matériel technique, ainsi que le panorama d'un patrimoine immense du 7e art, exposé dans un endroit magnifique, les Chais Magélis.

L'affiche du festival du film francophone d'Angoulême 2017 Crédit : Festival du film francophone d'Angoulême