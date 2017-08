publié le 21/08/2017 à 12:57

Les princes Harry et William ont abandonné leur royaume britannique pour embrasser la cause de l'Empire. Mais que les sujets d'Elizabeth II se rassurent, cette forfaiture est purement cinématographique. Les deux enfants du prince Charles et de la princesse Diana ont en effet revêtu l'uniforme des Stormtroopers le temps d'un caméo dans Star Wars 8.



L'information a été lâchée par l'acteur John Boyega, qui incarne Finn dans l'épisode VII, lors d'une interview sur BBC radio 4 vendredi 18 août, confirmant une rumeur diffusée par The Mail on Sunday. "Les rebelles seront dans un ascenseur avec le personnage de Benicio Del Toro quand un groupe de Stormtrooper entrera, et deux d'entre eux seront William et Harry", confirme également une source dans les pages du supplément dominical du Daily Mail.

Casting trois étoiles

Les rêves de grandeur des deux enfants de la couronne auraient commencé il y a un an, dans les Pinewood studios dans Comté du Buckinghamshire. Lors d'une visite de ces mythiques studios, immortalisée par des photographies des héritiers du trône croisant le sabre laser, ils n'auraient pas résisté à l'idée d'embrasser la cause de l'Empire le temps d'une courte scène.

Et le casting trois étoiles du prochain Star Wars ne s'arrête pas là. John Boyega confirme également la présence de Tom Hardy dans l'épisode 8. L'acteur qui a récemment brillé dans Dunkerque de Christopher Nolan prêterait sa voix à... un Stormtrooper. De quoi faire patienter les fans les plus bouillants avant la sortie de Star Wars : Les Derniers Jedi dans les salles obscures, le 13 décembre prochain.