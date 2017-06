publié le 20/06/2017 à 10:21

C'est une information RTL. On connait désormais le président du Festival du Film Francophone d'Angoulême, qui se déroulera du 22 au 27 août prochain. C'est l'acteur John Malkovich qui sera le président de cette 10e édition avec RTL. L'Américain de 63 ans a joué dans plus de 70 films, interprétant des rôles où on ne l'attendait pas forcément et dans des registres à chaque fois très différents. Ces performance au cinéma lui ont valu plusieurs récompenses, notamment pour les film L'Echange, Dans la peau de John Malkovich ou encore Les Liaisons dangereuses.



Créé et dirigé par les productrices Marie-France Brière et Dominique Besnehard, le Festival du Film Francophone est devenu le coup d'envoi de la rentrée du cinéma. Celui-ci met en avant la francophonie dans le cinéma actuel, et en rappelle l'importance. En plus de John Malkovich, la journaliste Claire Chazal et l'actrice Laura Smet feront partie des membres du jury.