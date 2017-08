"Get Out" pourrait être le film le plus rentable de 2017

publié le 09/08/2017 à 18:33

Avec ses 252 millions de dollars au box-office, le film d'horreur américain Get Out est bien parti pour être le long-métrage le plus rentable de l'année. Le thriller au "petit" budget de 4,5 millions de dollars fait ainsi un retour sur investissement de 630% selon le site internet américain The Wrap.



Produit par la société de production Blumhouse, le long-métrage raconte l'histoire de Chris, un jeune homme noir qui va séjourner quelques jours chez la famille de sa petite copine blanche, Rose. Ce week-end dans le nord des États-Unis va se transformer en un véritable cauchemar.

Le classement de The Wrap place Split de M. Night Shyamalan en deuxième position avec 277 millions de dollars au box-office pour un budget de 9 milliards de dollars. Le film, aussi produit par la maison de production Blumhouse, dresse le portrait de Kevin, un homme qui possède 23 personnalités.



En troisième position on retrouve le long-métrage La Belle et la Bête produit par Disney. Même si ce dernier a fait les meilleurs scores au box-office, avec 1,26 milliard de dollars, son budget de 160 millions de dollars ne lui donne qu'un retour sur investissement de 400%.



La société de production Blumhouse, fondée par Jason Blum, est connu pour ses films d'horreurs aux budgets serrés mais très rentables. On peut citer Get Out, Split mais aussi Paranormal Activity.