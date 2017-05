"Get out", le film d'horreur à petit budget qui fait sensation

publié le 03/05/2017 à 00:16

Get Out, qui pourrait se traduire par "Dehors" ou encore "Dégage", est un vrai phénomène aux États-Unis : c'est un film qui a été produit pour pas-grand-chose et a rapporté à ce jour près de 200 millions de dollars au pays de l'oncle Sam. À l'image de Devine qui vient dîner ?, film des années 60 qui racontait comment une jeune fille blanche invitait son fiancé noir dans sa famille, lequel n'était pas bien accueilli, Get Out part globalement du même principe : une jeune fille blanche invite son fiancé noir dans une famille bien sous tous rapports, mais cela va violemment se gâter, puisque cela tourne au film d'horreur.



C'est rude, mais très bien fait. Cela se regarde un petit peu comme un documentaire et c'est très intéressant. Jason Blum, qui produit le film, a totalement renouvelé le film d'horreur à tout petit budget aux États-Unis et cela devrait être un vrai phénomène en France aussi.

Les autres sorties de la semaine :

- Tunnel : écrit et réalisé par Kim Seong-hoon, le film raconte l'histoire d'un jeune conducteur qui rentre dans un tunnel avant que celui-ci s'effondre. Le héros va donc passer 35 jours à tenter de survivre dans les ruines de la structure.

- En amont du fleuve : signé par Marion Hänsel, le long-métrage évoque l'histoire de deux demi-frères récemment réunis et remontant un fleuve de Croatie pour apprendre à se connaître.