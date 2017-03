"La Belle et la Bête" écrase le box-office

publié le 22/03/2017 à 17:10

Une nouvelle victoire pour Disney. La nouvelle version du célèbre conte La Belle et la Bête a rapporté 157 millions d'euros de recettes aux États-Unis et au Canada en seulement trois jours. En un week-end, le film aura ainsi remboursé son budget initial de 148 millions d'euros.



Dans le reste du monde, le film a déjà récolté 166 millions d'euros, dont 42 millions d'euros en Chine et 21 millions d'euros au Royaume-Uni. Et de nombreux pays attendent encore sa sortie dans les salles obscures. En France, il sera en salles le mercredi 22 mars.

Au total, le film de Bill Condon affiche donc 370 millions d'euros de recettes dans le monde. Porté par l'actrice britannique Emma Watson, rendue célèbre par la saga Harry Potter, La Belle et la Bête a battu huit records au box-office, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Une avalanche de records

Jusque-là, c'est Pixar qui détenait le titre du meilleur démarrage pour un film tout public avec Le Monde de Dory, sorti l'été dernier. Les aventures du poisson amnésique avait rapporté 125 millions d'euros de recettes dès le premier weekend.



C'est aussi le meilleur lancement d'un film basé sur une héroïne. Emma Watson coiffe au poteau Jennifer Lawrence, l'actrice de Hunger Games 2 qui avait récolté 146,3 millions d'euros au box-office nord-américain en 2014.

La Belle et la Bête a aussi devancé Rogue One avec ses 143 millions d'euros de recette, ainsi que Batman vs Superman (153 millions d'euros).



Pour Disney, il s'agit avant tout du meilleur démarrage pour un remake. Cette adaptation devance Alice, Maléfique, Cendrillon et Le Live de la Jungle. Reste à savoir si l'adaptation du dessin animé passera également devant le remake Alice au pays des Merveilles de Tim Burton, qui avait dépassé le milliard d'euros de recettes en 2010.

>