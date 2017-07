publié le 22/07/2017 à 10:30

À la fin de chaque épisode de Game of Thrones, HBO propose aux téléspectateurs un court teaser pour les appâter la semaine suivante. Dans ce teaser, une succession d'images très rapide livre un détail très intéressant. Deux plans successifs semblent démontrer le retour d'un personnage important, oublié de beaucoup : Nymeria.



Nymeria est l'un des derniers grands loups ("direwolves") des enfants Stark. Au tout début de la série, chaque enfant Stark et Jon Snow a reçu la garde d'un de ces louveteaux. Puissants et fidèles, ils ont souvent sauvé leurs maîtres en se sacrifiant. Summer, le loup de Bran, a été tué par les marcheurs blancs dans la cave de la Corneille à Trois yeux dans la saison 6. Shaggydog, celui de Rickon Stark, a été décapité avant que son jeune maître ne meurt de la main de Ramsay Bolton. Même destin tragique pour les loups de Robb et Sansa Strak.



Il ne reste que deux grands loups : Ghost, celui de Jon Snow, et Nymeria. Sa maîtresse, Arya, l'a fait fuir avant que qu'elle ne soit exécutée pour avoir blessé Joffrey Baratheon dans la saison 1. La louve de Sansa, Lady, avait d'ailleurs été exécutée en remplacement.

Dans le teaser, un loup gris aboie. Il ne peut s'agir de Ghost, qui est avec Jon et dont la fourrure est blanche. Ce plan suit directement celui sur le visage d'Arya. Une coïncidence est toujours envisageable mais les créateurs de Game of Thrones préfèrent généralement les indices aux incohérences. L'épisode 2 pourrait donc prévoir une belle scène de retrouvailles entre Arya et Nymeria. Sept saisons que ces deux-là sont séparées...

Nymeria, la louve d'Arya Strak ? Crédit : HBO