Une oeuvre exceptionnelle d'Auguste Rodin découverte dans une maison de retraite

publié le 01/04/2017 à 09:00

Une découverte exceptionnelle. Un grand plâtre d'Auguste Rodin, qui avait a été retrouvé dans une maison de retraite a Biarritz en avril 2016, est aujourd'hui estimé à 700.000 euros. Il avait été découvert au fond d'un carton, dans un garde-meuble, après le décès de sa propriétaire, qui le tenait elle-même de sa grande-tante.



Vendredi 24 mars à Pau, le chef-d'oeuvre a été classé Trésor national par le ministère de la Culture et présenté pour la première fois au public, a annoncé lundi 27 mars l'étude Gestas & Carrère, qui l'a exhumé d'un garde-meuble de la Côte Basque.

"Cette grande pièce de 72 cm dégage instantanément une impression de puissance : un homme nu porte, tous muscles dehors, l'échine cambrée, à la limite de la rupture, une jeune femme dans une étonnante position accroupie (...) La signature "A. Rodin" est incisée dans la terrasse", décrit l'étude dans un communiqué.



Les commissaires-priseurs avaient pour la première fois découvert ce plâtre en 2013 lors d'un inventaire dans une maison de retraite médicalisée du Pays Basque. Il avait alors été identifié mais pas expertisé.



"Ce qui a pris beaucoup de temps, ce sont toutes les étapes de l'expertise. Au Musée Rodin, on s'est rendu compte que cette pièce était très importante (...) qu'elle était antérieure à tout", a expliqué à l'AFP Patrice Carrère, le commissaire priseur.





"C'est exceptionnel, c'est un rêve. On voit beaucoup plus que dans un bronze. On voit vraiment l'acte créateur. On a l'impression de sentir le souffle de Rodin. Il y a des traces de doigts", a-t-il souligné. Le chef-d'oeuvre a été exposé vendredi 31 mars en avant-première à l'Hôtel des Ventes de Pau lors d'une conférence d'une des expertes de référence de l'oeuvre de Rodin, Elisabeth Maréchaux.