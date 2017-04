publié le 13/04/2017 à 13:22

C'est une grande première. Un film en réalité virtuelle figure pour la toute première fois dans la sélection officielle du Festival de Cannes, dont la 70e édition a lieu du 17 au 28 mai.



"La réalité virtuelle est déjà un art", a souligné Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival de Cannes, lors de l'annonce des films sélectionnés jeudi 13 avril. Thierry Frémaux n'a en revanche pas précisé dans quelle section ce film de six ou sept minutes serait présenté. Le long-métrage en question s'intitule Carne y arena (Chair et sable). Il a été réalisé par le Mexicain oscarisé Alejandro Gonzalez Iñarritu, l'auteur de Birdman et de The Revenant.

Utilisée dans de nombreux domaines, de l'armée à la médecine en passant par les jeux vidéo, la réalité virtuelle (VR pour Virtual Reality), se développe à vitesse grand V. Elle permet à un utilisateur d'interagir avec son environnement de fiction avec un casque.