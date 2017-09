publié le 18/09/2017 à 02:10

C'est le moment de remettre de très convoitées récompenses aux stars de vos séries préférées et aux meilleurs documentaires et émissions de la télévision. Des grandes séries comme The Crown et l'histoire de la reine Elizabeth II, la dystopique et très politique The Handsmaid's Tale ou encore l'émouvante This Is Us devraient être particulièrement célébré.



Le présentateur et humoriste Stephen Colbert a lancé les festivités avec un discours humoristique au parfum très politique. Il a entonné une chanson façon music-hall "tout est mieux à la télé (...) quand le monde est effrayant", en entamant quelques pas de danse.



"Quelle année pour la télévision, il y avait" plus de 400 émissions, "personne ne pourrait regarder autant le petit écran, à part le président" Donald Trump, a plaisanté l'animateur, habitué des piques contre l'hôte de la Maison Blanche. L'absent que tout le monde remarque cette annéee est l'ultra populaire Games of Thrones. Ce vide cette année laisse le champ libre à de nouveaux titres comme les séries de science-fiction Stranger Things ou Westworld.

La cérémonie, minute par minute

2h52 - Première récompense de la soirée pour The Handmaid's Tale qui remporte la statuette du meilleur scénario pour une série dramatique.



2h41 - Naturellement Saturday Night Live remporte le prix de la meilleure émission de sketches. En 1976 déjà, ce show ultra populaire remportait un Emmy.



2h38 - L'Emmy pour le meilleur réalisateur d'une série comique revient à Donald Glover pour Atlanta.



2h30 - Laura Dern remporte le prix du meilleur second rôle dans une mini-série pour son rôle dans Big Little Lies.



2h26 - Le meilleur second rôle féminin dans une comédie revient à Kate McKinnon du Saturday Night Live. Elle était Hillary Clinton durant toute la dernière saison de l'émission satirique.

2h18 - Le cast 100% féminin de Big Little Lies a donné la première récompense de la soirée à John Lithgow (The Crown) qui interprète Winston Churchill.



2h05 - Après une introduction musicale Stephen Colbert a lancé sa première pique de la soirée : "Quelle année pour la télévision ! Il y avait plus de 400 émissions, personne ne pourrait regarder autant le petit écran... à part le président".