publié le 17/09/2017 à 17:00

Les Emmys, c'est aussi en France. Il est possible de suivre, depuis l'Hexagone, la 69e cérémonie des Emmy Awards qui sera diffusée, en direct, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 septembre. Les Français qui souhaitent regarder ce temps fort qui récompense les meilleures séries américaines devront se tenir éveillés une bonne partie de la nuit, car le show commencera à 1h55 heure française.



La chaîne Serie Club diffuse la cérémonie en direct et en exclusivité. Celle-ci est accessible sur le canal 43 (canal 525 pour la HD), à condition d'être abonné à Canal+, ou sur le canal 59 pour les personnes abonnées à Numéricable.

L'émission, animée par l'animateur américain Stephen Colbert depuis le Microsoft Theater de Los Angeles (Californie), va-t-elle offrir des surprises cette année ? En tout cas, la série vedette Game of Thrones n'est pas sélectionnée pour la première fois depuis 2012, et cela promet de rebattre les cartes.



De nombreuses autres séries qui ont créé l'événement ces derniers mois sont en lice, de The Crown à Stranger Things, en passant par The Handmaid's Tale ou Modern Family. Elles promettent une soirée enrichissante pour les "sérivores" de tous types. Une part belle est accordée, pour ces Emmy Award 2017, à la science-fiction.