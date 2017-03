publié le 21/03/2017 à 10:13

Après le film d'animation en 1991, c'est la version de chair et d'os de La Belle et la Bête qui sort le 22 mars au cinéma. Et c'est une version on ne peut plus fidèle au dessin animé d'origine et surtout une véritable comédie musicale avec ses morceaux de bravoure et d'émotion. L'histoire, elle, n'a pas changé : une jeune fille va prendre la place de son père, retenu prisonnier dans un mystérieux château, dont le maître est la Bête, ancien prince transformé par un sort. Peu à peu, ces deux-là vont apprendre à se connaître et qui sait à s'aimer : l'amour étant la seule condition pour que le monstre redevienne un homme.



Le rôle de la Belle est tenu par Emma Watson, dont on se souvient dans Harry Potter en tant qu'Hermione Granger. Avec ce film, l'actrice britannique laisse libre cours à sa passion pour le chant : "Chanter était un pari pour moi, car je me sentais très vulnérable (...) J'ai toujours aimé ça (...) Je suis fière d'avoir accompli quelque chose qui m'a donné confiance en moi, j'ai l'impression d'avoir grandi en participant à cette aventure", confie l'actrice au micro de RTL.

La performance us de #LaBelleEtLabete est remarquable : 7e démarrage de tous les temps... Rdv mardi 9h @LVT_RTL avec @EmmaWatson #DanStevens pic.twitter.com/LD334LDMqy — Stéphane Boudsocq (@Stephbou08) March 19, 2017

Une sublime comédie musicale

Et puisque cette Belle et la Bête est clairement une comédie musicale, Disney a confié à l'un des maîtres du genre le soin de composer 3 nouvelles chansons pour le film, après celles de 1991 qui lui avaient valu un Oscar. Ce maestro c'est Alan Menken, créateur des mélodies de La Petite sirène, Aladdin, Le Bossu de Notre-Dame, Pocahontas. La chanson How Does a Moment Last Forever, chanté par Emma Watson dans le film, est également interprétée par Céline Dion dans le générique de fin.

Les mélodies d'Alan Menken enrobent comme un écrin le film, porté par des décors somptueux et des effets spéciaux à la fois impressionnants et poétiques. On y retrouve tout l'univers du conte dont l'origine remonte au 2e siècle. La Belle et la bête de Bill Condon sort demain au cinéma et c'est un carton annoncé. Le Livre de la Jungle, adapté lui aussi par Disney du dessin animé avait séduit 3,8 millions de spectateurs l'an dernier. La Belle et la Bête n'est pas en reste avec un démarrage hallucinant aux États-Unis : 170 millions de dollars en 3 jours seulement : c'est le 7e meilleur démarrage d'un film dans toute l'histoire du cinéma.

De quoi conforter Disney dans sa politique d'adapter en live action, avec de vrais acteurs donc, ses grands classiques animés. Emma Watson rêve même d'explorer un peu plus l'univers de son personnage : "Avec l'histoire de La Belle et la Bête, il y a tellement de choses à creuser. Je pense que cela pourrait durer éternellement pour qu'on réponde à toutes les questions. Par exemple, j'aimerais voir un film uniquement consacré à la jeunesse de la Bête, et des vacances entre Belle et son père", conclut-elle.

> La Belle et la Bête (2017) - Bande-annonce officielle (VOST)