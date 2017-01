Très attendue, la nouvelle version de "La Belle et la Bête" se dévoile un peu plus avec un trailer inédit et une première affiche du casting au complet.

> La Belle et la Bête - Spot TV Golden Globes Crédit Image : Capture Youtube / Disney

par Lucie Valais publié le 09/01/2017 à 14:00

Emma Watson chante Belle ! La très attendue nouvelle version de La Belle et la Bête dévoile des images inédites, dans un nouveau trailer, diffusé à l'occasion de la cérémonie des Golden Globes. Dans la vidéo ci-dessus, on entend surtout Emma Watson confirmer un peu plus ses talents de chanteuse, en interprétant l'une des chansons phare de la version dessin animé de Disney, Belle.



Ce court trailer est accompagné de la sortie d'une nouvelle affiche du film, qui sortira en salle en mars prochain. Après une première bande-annonce alléchante, puis ce nouveau trailer, la production vient également de dévoiler une affiche officielle du film. Partagée sur Twitter par Emma Watson, elle dévoile le casting complet de La Belle et la Bête.



On avait déjà eu un séduisant aperçu de la voix de l'actrice dans un premier extrait chanté de Je ne savais pas. D'autres chansons ont été empruntées au dessin animé et gardées dans le long-métrage, mais pour les découvrir, il faut attendre patiemment le 16 mars 2017 !