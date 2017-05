publié le 16/05/2017 à 09:51

C'est Nicolas Sarkozy qui est imité le premier par Laurent Gerra le mardi 16 mai. "Bonjour mademoiselle Martijade, bonjour monsieur Calvi. Comment que ça va dans votre matinale ? Pas trop de départs à Europe 1", lance avec amusement l'ancien président de la République. Mais que pense-t-il de la nomination d'Édouard Philippe comme premier ministre ? "Édouard qui ? Je ne connais pas d'Édouard ! À part Édouard Leclerc, Edouard Baer et Edouard Balladur. Remarquez, Balladur, il en connaît un rayon en traîtrise, il aurait pu y aller chez Macron", note-t-il.



"Allons, allons, monsieur Sarkozy. Édouard Philippe était député-maire Les Républicains du Havre, et c'est un grand ami d'Alain Juppé, vous devez forcément le connaître", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Ah oui, ça me revient : le sosie officiel de Denis Podalydès ! Ca va être gai, les conseils des ministres !", raille Nicolas Sarkozy.

"Eh bien, on ne peut pas dire que vous preniez le ralliement d'Édouard Philippe à Emmanuel Macron avec fairplay", constate son interlocutrice. "Eh ben voilà, j'en étais sûr, on ne peut plus dire comme quoi qu'Édouard Philippe a une tête de prof de maths et le charisme d'un beignet, sans que ça soille déformé et amplifié par vous autres, les journalistes. Puisque c'est comme ça, je ne dirai rien sur tous les tocards du futur gouvernement", enrage l'ancien chef de l'État, toujours imité par l'humoriste.