publié le 16/05/2017 à 13:51

Quelques heures après la nomination d'Édouard Philippe au poste de premier ministre, une vingtaine d'élus LR et UDI ont estimé, dans un communiqué commun, que leurs familles politiques "doivent répondre à la main tendue" par Emmanuel Macron. Cette nomination "représente un acte politique de portée considérable" et "la droite et le centre doivent prendre la mesure de la transformation politique qui s’opère sous leurs yeux", plaident ces élus, dont Benoist Apparu, Thierry Solère, Fabienne Keller, mais aussi Gérald Darmanin, Christian Estrosi et Nathalie Kosciusco-Morizet.



Si Pierre-Yves Bournazel, conseiller régional LR d’Île-de-France a accepté de signer ce texte, c'est "parce que la nomination d'Édouard Philippe est un électrochoc". Celui qui est candidat aux législatives dans le XVIIIe arrondissement assure que le gouvernement d'Emmanuel Macron porte des réformes que la droite et le centre ont toujours défendu. Et de citer des combats communs comme la réforme du droit du travail, la réforme de l'école, le recrutement de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires, la modernisation et la moralisation de la vie politique. "La politique, c'est l'intérêt général", estime-t-il. "Est-ce qu'on veut faire gagner la France ? Est-ce qu'on veut la faire réussir ou alors est-ce qu'en 2017 on prépare déjà 2022 ?", se demande Pierre-Yves Bournazel.

Par cette annonce, il n'estime pas trahir son parti et ses électeurs. "Les choses sont faites avant les élections législatives pour dire aux Français 'voilà ce qui est en train de se passer. Il y a une recomposition de la vie politique autour des réformes utiles et nécessaires pour le pays et que des hommes et des femmes venus d'horizons différents sont d'accord sur l'essentiel et vont se retrousser les manches pour faire gagner la France'".