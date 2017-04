Dominique Besnehard et Norman sont les invités de de Stéphane Bern

L'intégrale : Dominique Besnehard et Norman

publié le 06/04/2017 à 12:30

Ça y est, Dix pour cent est enfin de retour ! Après des mois d'attente, la série de Dominique Besnehard revient pour une deuxième saison le 19 avril à 20h55 sur France 2. Dans ces six nouveaux épisodes, l'agence ASK est confrontée à un nouvel actionnaire très interventionniste, et va connaître de nombreux rebondissements. Parmi les guests : Juliette Binoche, Julien Doré, Fabrice Luchini ou encore le Youtubeur Norman.



La série "Dix pour cent" est de retour pour une deuxième saison sur France 2

En ce début de saison 2, l’agence n’est pas sortie de ses difficultés financières, et la situation est très préoccupante. Nos agents cherchent un sauveur... Ce sera Hicham Janowski, jeune patron millionnaire qui vient de revendre son site de rencontres, qu’Andréa convainc d’investir chez ASK. Mais derrière la success-story, il y a un homme caractériel qui ne connaît rien au métier. Le soulagement est donc de courte durée !¿ Soumis aux pressions contradictoires de leur nouveau patron qui joue avec leurs nerfs, Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette tentent de garder le contrôle de leur agence, de leurs clients hauts en couleur… et, surtout, de leurs vies personnelles toujours aussi chaotiques.

Découvrez le teaser de la saison 2 :

> "Dix pour cent", la saison 2

