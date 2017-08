publié le 07/08/2017 à 18:05

Attention les yeux ! Une semaine après avoir dévoilé un premier look de la mutante Domino, Ryan Reynolds a posté la première image de Cable, incarné par Josh Brolin. Ces deux nouveaux personnages, mutants et mercenaires partageront l'affiche avec l'anti-héros Marvel dans Deadpool 2.



Domino est une mutante qui peut contrôler la chance, et Cable possède un œil et un bras bioniques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le réalisateur David Leitch a respecté l'allure de Cable dans les comics.

En effet, Josh Brolin (Thanos dans Avengers : Infinity War) a l’œil droit bionique, mais aussi l'allure du mutant qui n'est pas franchement sympathique. C'est d'ailleurs ainsi que le présente Ryan Reynolds sur Twitter : "On a tous un vieil oncle, grincheux, lourdement armé qui vient du futur". De quoi faire sourire les fans de Deadpool, habitués aux tweets de l'acteur qui reste fidèle aux punchlines de son personnage.

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 7 août 2017

Cable est un mutant mercenaire, fils de Cyclope et Madelyne Prior (clone de Jean Grey) aux pouvoirs de télékinésie et de télépathie. Il rencontre Domino, qui devient son amante, lors de son passage dans l'équipe des Six Pack. Ils rejoignent ensuite la X-Force, équipe de mutants, qui devrait être présentée dans Deadpool 2 avant d'avoir droit à son propre film en 2019.



Le synopsis de Deadpool 2 est encore secret, mais on se doute que David Leitch restera fidèle aux comics. Cable et Domino sont des anti-héros comme Deadpool, ils entretiennent des relations ami-ennemis, mais arrivent à s'unir lorsqu'il le faut.