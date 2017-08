publié le 04/08/2017 à 09:00

En 2018, la mutante Domino va faire ses premiers pas au cinéma. On la découvrira dans Deadpool 2, incarnée par Zazie Breetz (de la série Atlanta) au côté de Ryan Reynolds qui rendosse la combinaison rouge et noir de l'anti-héros Marvel. Il y a quelques jours, l'acteur a posté une première photo du look de Domino. En combinaison de cuir noir, la mutante prend la pose sur le costume de Deadpool devant une cheminée. Une photo qui rappelle celle utilisé pendant la promotion du premier film.







Si Domino apparaît dans de nombreuses aventures de Deadpool, elle ne jouit pas de la même notoriété. Née en 1992 dans le comics X-Force (1st) #8, elle fait son apparition un an plus tard pour les lecteurs français dans X-Force n°5. Après Wonder Woman de Patty Jenkins, qui a enregistré des records au box-office, Domino sera donc l'une des héroïnes à ne pas louper au cinéma l'année prochaine. En attendant, c'est l'occasion de faire connaissance avec la mutante.

Some people just know how to work a red carpet. #Domino #DeadPool2 pic.twitter.com/llCc8JfKT6 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 31 juillet 2017

Elle est le fruit d'une expérience génétique

Béatrice, la mère de Domino était agent du gouvernement américain. Béatrice a été inséminée artificiellement pour donner naissance à une nouvelle espèce de mutants génétiquement modifiés pour devenir des armes. C'est le projet Armageddon. Domino est le seul bébé qui survit à l'expérience. Mais, Domino, qui prend le nom de Neena Thurman, refuse d'interagir avec le monde extérieur. Sa mère ne le supporte pas. Elle l'abandonne, puis l'arrache des mains du projet Armageddon pour la confier à Rudolpho Boschelli, un prêtre de Chicago. Il s'occupe de l'éducation de la petite jusqu'à son adolescence.

Domino peut contrôler la chance

Domino dans la série animée "Wolverine et les X-Men" Crédit : capture d'écran Youtube

C'est lorsqu'elle est adolescente que ses pouvoirs se déclenchent, après une situation très stressante. Elle peut alors agir sur les probabilités et contrôler la chance grâce à un champ invisible qui l'entoure. En retour, ses adversaires sont malchanceux, par exemple leurs armes sont bloquées. Mais, elle ne maîtrise pas ce pouvoir et on ignore son étendue.



Domino peut aussi éviter le danger comme une rafale de balles ou un objet qui lui tombe dessus. Ce sont des impulsions générées par son cerveau qui lui permettent d'avoir cette sorte de "sixième sens". Compte-tenu de sa carrière de mercenaire, notre héroïne maîtrise très bien les armes à feu, les explosifs et les armes blanches. Elle parle plusieurs langues, sait se battre et est une excellente nageuse.

Une mercenaire qui a rejoint la X-Force et les X-Men

Domino a commencé sa carrière en tant que mercenaire. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Cable, un autre mutant mercenaire, fils de Cyclope et Madelyne Prior (clone de Jean Grey) aux pouvoirs de télékinésie et de télépathie. Ils deviennent amants et sont d'abord membres du Six Pack, groupe de mercenaires du S.H.I.E.L.D mené par Cable. L'organisation fut démantelée après l'échec d'une mission. Domino rejoignit alors la X-Force, une équipe de mutants dont le film sortira en 2019. Cable la rejoint au sein de la X-Force. Ils seront aussi dans la X-Force dirigée par Wolverine et elle sera membre des X-Men.

Amie-ennemie de Deadpool

Domino contre Deadpool Crédit : Marvel

Domino et Deadpool sont tous les deux des anti-héros. La première fois qu'ils se rencontrent, Domino le bat au combat. Ils sont ennemis car Deadpool travaille pour Tolliver, l'homme qui a kidnappé Domino pour la remplacer par la mutante CopyCat qui prend son apparence. Au fil des comics, Deadpool et Domino s'allient pour combattre des ennemis communs, tout comme Cable et Deadpool. On ne sait pas encore si le réalisateur de Deadpool 2 a décidé d'être fidèle à leurs histoires dans les comics, mais il faudra sûrement s'attendre à des scènes musclées avec des punchlines dont Deadpool a le secret.