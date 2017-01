"Tous en scène" et "L'ascension" dans les sorties cinéma de la semaine

Au programme dans les salles obscures dès ce 25 janvier, le film d'animation "Tous en scène" et la comédie "L'ascension" avec l'humoriste Ahmed Sylla.

On commence avec le box-office de la semaine. XXX Reactivated, le film d'action avec Vin Diesel, a attiré près de 480.000 spectateurs. Avec un peu moins de muscles et plus d'idées, c'est le film RTL Il a déjà tes yeux, de et avec Lucien Jean-Baptiste, qui a réalisé LA performance de la semaine : 450.000 entrées. Sur la troisième marche du podium, Un sac de billes de Christian Duguay ne démérite pas autour des 380.000 spectateurs. Ce box-office confirme l'échec de Dalida avec 530.000 spectateurs en 15 jours seulement. On note les débuts timides de Live By Night de Ben Affleck qui n'a séduit qu'environ 150. 000 amateurs de films de gangsters.



Parmi les sorties de la semaine, le film d'animation Tous en scène, signés par les créateurs des Minions. Ils imaginent cette fois comment un propriétaire d'un théâtre en faillite allait tenter de sauver son établissement en y organisant un concours du style The Voice ou Nouvelle Star. Précision : le patron du théâtre est un koala et ses recrues sont une truie, un singe, un hérisson, un éléphant et une souris. Dans la version française, Jenifer Bartoli et Patrick Bruel prêtent leurs voix à ceux personnages.

"L'ascension"

Prix du public et grand prix du jury au festival de l'Alpe-d'Huez, L'ascension est une comédie signée Ludovic Bernard, tirée d'une histoire vraie, qui raconte comment un jeune homme de banlieue, suite à un pari un peu fou pour séduire une jeune fille, va lui promettre de monter jusqu'en haut de l'Everest. Le souci, c'est qu'il n'est jamais allé à la montagne ! L'ascension suit donc le garçon jusqu'au Népal, entouré de ceux qui vont l'aider à accomplir son exploit. Un film positif, drôle, tendre avec Alice Belaidi et Ahmed Sylla qui triomphe partout en France en one-man-show, mais dont c'est le premier rôle au cinéma.



On ajoute Resident Evil avec Milla Jovovitch, toujours face à des hordes de zombies. On vous rappelle enfin que si vous voulez comprendre d'où vient le cinéma ou plutôt d'où viennent les styles de cinéma, allez découvrir Lumière, l'aventure commence, le formidable documentaire de Thierry Frémaux qui regroupe et commente 108 films des frères Lumière, tournés entre 1895 et 1905.