publié le 05/04/2017 à 10:37

"Il a survécu à l'amitié de Nicolas Sarkozy, à la critique de Télérama, et il survivra aux critiques d'une violence inouïe qui s'abattent sur son film", lance Pascal Praud à propos Christian Clavier, à l'affiche de À bras ouverts, qui sort en salle ce mercredi 5 avril. "Pourquoi ? Parce que Christian Clavier s'attaque à un dogme : on ne fait pas rire avec la communauté Rom, l'anti-racisme veille", poursuit-il.



"Le film est une caricature, les Roms sont présentés répugnants, antipathiques. Les Trissotin de la critique feignent de ne pas comprendre et vont se déchaîner : 'Clavier raciste', 'Clavier est un beauf', 'Clavier n'est pas drôle'. Le procès en sorcellerie a commencé", lâche le journaliste.

"Quand il a joué un bourgeois catholique gaulliste, qu'il a pastiché jusqu'à l'excès, dans Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, pas de problème !", décrypte Pascal Praud. "Les catholiques ? On a le droit. Les Ch'tis ? On a le droit ! La vérité si je mens ? On a le droit ! Mais pas les Roms, pas les migrants !", constate-t-il.



"Ne vous y trompez pas, l'idéologie est partout, notamment dans la culture, et précisément dans un certain cinéma français, chez ceux qui font les films comme chez ceux qui les notent", conclut-il.

> La bande annonce de "À bras ouverts"