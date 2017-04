publié le 05/04/2017 à 10:32

Avant de passer aux sorties de cette semaine, un coup d’œil sur le box-office français avec le site CBO. Cela démarre très fort pour le film d'animation "Baby Boss", dans le top 5 des meilleures premières semaines de l'année, avec plus d'un million de spectateurs. Scarlett Johansson et Juliette Binoche rassemblent de leur côté 470.000 personnes avec Ghost in the Shell de Rupert Sanders. C'est par contre une déception pour Kev Adams : Gangsterdam n'a attiré que 250.000 personnes en salles.



Philippe de Chauveron, le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, qui a enregistré plus de 12 millions d'entrée en 2014, est de nouveau à l'affiche ce 5 avril avec À bras ouverts. Les ressorts sont les mêmes que dans la comédie précédente : Christian Clavier est Jean-Etienne Fougerole, un intello gauche-caviar qui, pris dans un débat à la télé face à un élu FN, est sommé de répondre à cette question : "Seriez-vous prêt à accueillir de Roms chez vous ?". Évidemment, "ding dong" le soir même, une famille de Roms et leur animal de compagnie, un cochon, sonne à la porte de la maison cossue des Fougerole.

Elsa Zylberstein joue l'épouse de Clavier. Le chef des Roms s'appelle Babic, il est interprété par Ary Abittan. Et c'est parti pour 1h30 de cohabitation et de péripéties. Le tandem Christian Clavier/ Ary Abittan porte le film. C'est leur 3e collaboration au cinéma : "Christian est un acteur qui m'a donné envie de faire ce métier. Il est un TGV à 450 kilomètres heure", confie Ary Abittan.

"À bras ouverts" est-il un film raciste ?

Ceux qui avaient dénoncé l’accumulation de clichés au marqueur dans Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, pourront faire de même à propos d'À bras ouverts. Il y a des moments qui ont gêné le reporter Anthony Martin. Le film rit-il du racisme ou rit-il avec le racisme ? Ary Abittan défend les intentions du film, au micro RTL de Stéphane Boudsocq : "Ce film est une déclaration d'humour à la France. Les gens, quand ils vont voir ce film, s'il s'arrête dans la rue pour parler à un Rom, on a déjà gagné. On sait qu'on est tous les mêmes, c'est un film anti-raciste et surtout un film qui veut dire 'N'ayez pas peur, on peut tous vivre ensemble'".

"Corporate" de Nicolas Sihol

Corporate est le premier long métrage de Nicolas Sihol, avec Céline Sallette et Lambert Wilson. Le thème : les rapports humains en entreprise et une certaine forme de management qui peut détruire des vies et des individus. Face à un suicide dans son service, la gestionnaire des ressources humaines, jouée par Céline Sallette, est sommée par sa direction de porter le chapeau. Restera-t-elle corporate ou brisera-t-elle la loi du silence ? Un scénario et une réalisation plus musclés auraient permis de vraiment basculer dans un thriller psychologique, mais ce n'est malheureusement pas le cas, on reste entre deux eaux. À noter qu'une fois de plus, Céline Sallette porte son rôle avec éclat.

> CORPORATE Bande Annonce (2017) Céline Sallette, Lambert Wilson

"Power Rangers" de Dean Israelite

Power Rangers est la nouvelle adaptation de la série télé culte qui a marqué les enfants et pré-ados des années 90 et qui veut séduire les pré-ados d'aujourd'hui. Cinq mômes découvrent qu’ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont faire équipe pour devenir les Power Rangers avec leurs combinaisons de 5 couleurs différentes. Leur mission : combattre des créatures qui veulent détruire le monde. Il y a deux problèmes : ils mettent 1h30 à se déguiser en Daft Punk, autrement dit, à devenir des Power Rangers, c'est un peu long, d'autant qu'il ne se passe pas grand chose pendant ce temps. Les monstres et les effets spéciaux arrivent donc dans la dernière demie heure du film, et ce n'est pas beau.





Pour les plus petits, Les Schtroumpfs et le village perdu est en salles. Après deux films mêlant acteurs réels et images de synthèse, Sony propose les Schtroumpfs en film 100% d'animation. La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit suivent une carte vers un mystérieux village. Sur leur chemin : des embûches, des créatures magiques, et le méchant Gargamel et son chat Azraël.

"L'Opéra", un film documentaire de Jean-Stéphane Bron

C'est le coup de cœur d'Anthony Martin. De janvier 2015 à juillet 2016, le réalisateur a filmé le quotidien de cette micro-société qu'est l'Opéra de Paris, montrant l'excellence de la culture française, ce qui est possible, ce qui est magique, le vivre ensemble, montrant aussi ce qui marche moins bien : les tensions dans une maison très syndiquée, les restrictions de l'État. Un voyage exceptionnel en coulisses, ponctué de moments sidérants... Ce passage en est un : la rumeur enfle autour de la démission du directeur du ballet , Benjamin Millepied, et le directeur de l'Opéra Stéphane Lissner, exaspéré par les tergiversations de son directeur de ballet, parle à Millepied au téléphone et le pousse vers la porte.



l y a aussi des moments cocasses dans ce film L'Opéra : le casting de Easy Rider, c'est le nom du taureau choisi pour apparaître sur scène dans une cage en plexiglas pendant l'Opéra Moïse et Aaron. 1 tonne 5, ses horaires sur son contrat, et cette remarque d'une assistante pas très rassurée : "S'il s'énerve, est-ce qu'il pète le plexiglas ?". On suit aussi l'émerveillement de Micha Timoshenko, un jeune baryton russe qui intègre l'institution. Et à noter l'apparition de notre Charlotte Latour, lors d'une interview avec le directeur de l'Opéra. 1h50 dans les coulisses des opéras Garnier et Bastille, c'est signé Jean-Stéphane Bron.

> L'OPÉRA Bande Annonce (Documentaire Français - 2017)