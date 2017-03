publié le 31/03/2017 à 11:04

Selon un rapport du Conseil scientifique de Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), la France arrive quasiment dernière des pays les plus touchés par l'indiscipline en classe. "J'espère que nous sommes indisciplinés, c'est notre ADN !", lâche Pascal Praud sur le ton de la provocation. "Attention, il ne s'agit pas de violences scolaires mais de petits désordres : chahuter, bavarder, rigoler", tient-il à préciser, "en classe quand on est petit, en réunion quand on est grand, à l'Assemblée nationale quand on est député".



"Nous sommes des frondeurs, nous sommes tous des enfants du fond de la classe, élevés plutôt mal d'ailleurs, entre la chaleur du radiateur et la douceur de la cour de récréation !", clame le journaliste. "L'indiscipline n'a pas de lien avec la réussite. Au collège comme dans l'entreprise, l'étude est claire sur ce point", constate-t-il, reconnaissant que "ça (l')arrange".

"Les écoliers japonais ne mouftent pas ? Nous ne sommes pas des Japonais, nous ne sommes pas des béni-oui-oui !", avertit Pascal Praud. "Nous sommes indociles, désobéissants, insubordonnés. Nous sommes des Français !", conclut-il.