publié le 04/04/2017 à 10:19

La SNCF va installer des "portes d'embarquement" dans une douzaine de grandes gares TGV d'ici fin 2018 pour lutter contre la fraude. "Adieu les chabadabadas, les départs, les câlins, les bisous, les adieux sur un quai de gare !", se morfond Pascal Praud. "L'époque est sinistre comme un portique SNCF", se désole-t-il encore. "Guillaume Pépy, son président, n'est pas Claude Lelouch. On chasse les fraudeurs, on assassine Roméo et Juliette", déplore le journaliste.



"Quand je regarde un film français des années 70, j'adore les voyageurs installés dans des wagons vert épinard qui font 'coucou !' la fenêtre ouverte. poésie ferroviaire du temps d'avant", avoue Pascal Praud. "J'en ai marre de ne plus dire au revoir à ceux qui partent ! J'en ai marre d'enlever mes chaussures quand je prends l'avion, j'en ai marre qu'on me fouille au théâtre ! J'en ai marre des règles, des règlements, des réglementations !", peste-t-il.

"Je voudrais prendre un train qui voyage non pas dans l'espace, mais dans le temps. Un temps sans portique, sans passeport biométrique, un temps avec 'Marlboro' écrit sur le paquet de cigarettes", lance le journaliste en guise de vœu. "Je sais que souvent je l'ai dit ici, mais je le redis quand même : vivement hier !", conclut-il.