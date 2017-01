Les Power Rangers se dévoilent un peu plus et montrent leurs armures dans une seconde bande-annonce électrisante.

> Power Rangers (2017 Movie) Official Trailer – It’s Morphin Time!

par Capucine Trollion publié le 20/01/2017 à 12:11

"It's morphin time" ! Trois mois après la première bande-annonce qui nous fait découvrir les 5 ados, prêts à devenir des Power Rangers, LionsGate vient de dévoiler une deuxième bande-annonce tout aussi réussie. Et cette fois, nos héros se montrent enfin dans leurs armures qui ont tout pour séduire les fans de la série des 90's et le grand public. Force Rouge, Bleu et leurs camarades sont prêts au combat, entraînés par une entité extra-terrestre qui les guide depuis son vaisseau. Sans oublier la redoutable Rita Repulsa qui dévoile un peu plus son côté machiavélique.



Les Power Rangers version 2017 ont tout pour séduire. Avec les deux trailers, les spectateurs ont pu apercevoir les effets spéciaux, mais aussi le ton comédie de lycée avec l'humour qui va avec. Mention spéciale pour les quelques scènes où nos héros découvrent leurs pouvoirs, alors que quelque jours plus tôt, ils étaient des ados lambda.



Le film sortira le 5 avril avec un casting porté, entre autres, par Elizabeth Banks (Hunger Games) qui interprète Rita Repulsa et Bryan Cranston dans le rôle de Zordon, le fidèle allié des Rangers. Quant à Megazord, le robot badass des Rangers, il est très convaincant, grâce aux effets spéciaux adaptés.