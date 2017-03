publié le 30/03/2017 à 10:13

Christian Clavier et Ary Abittan sont à l'affiche de la nouvelle comédie de Philippe de Chauveron : A bras ouverts ! Ce film marque la troisième collaboration des deux comédiens, après Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? et Les Visiteurs - La Révolution. Le long métrage sortira dans les salles obscures le 5 avril prochain.



"A bras ouverts" de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier et Ary Abittan

L'histoire : Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier) est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman "A bras ouverts", invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !

Découvrez la bande-annonce du film :

> À BRAS OUVERTS Bande Annonce (2017) Christian Clavier, Ary Abittan

