par Monique Younès publié le 02/01/2017 à 10:24

Ce qui va faire événement en 2017 est l'ouverture au public du Louvre Abu Dhabi, qui est aujourd'hui le plus grand musée du monde en construction. Le président l’a visité il y a exactement deux mois, le deux décembre. François Hollande, entouré de ses ministres de la Culture, de la Défense et des Affaires Etrangères, des officiers émiratis et de toute l'équipe du Louvre Abou Dhabi l'a visité en écoutant les explications de l'architecte Jean Nouvel.



En sortant du grand vestibule nous sommes sur la piazza, la partie extérieure du musée qui dessert les différentes galeries. Frissons garantis. Grâce à cette vue imprenable sur les grattes ciels d'Abu Dhabi, la mer qui vous entoure, qu'on peut toucher, enfin presque, et surtout à cause de ce dôme gigantesque qui abrite la piazza. On touche au sublime ! Même François Hollande qui, il faut l'avouer semblait un peu ailleurs lors de cette visite expresse, ne pouvait cacher son saisissement.

Une architecture impressionnante

Le dôme du Louvre Abu Dhabi est vraiment impressionnant. Une coupole plate ajourée de 180 mètres de diamètre, 7.000 tonnes de fer, autant que la Tour Eiffel, qui semble flotter au-dessus du bâtiment, puisqu'elle ne repose que sur quatre piliers. Cette coupole est constituée d'une superposition de huit couches d'inox et d'aluminium qui rappelle un moucharabieh géant et qui ne laisse passer que 1,8 % de lumière.



L'effet est magique. Vous vous promenez sur la piazza et vous voyez apparaître ou disparaître des taches de lumière sur les murs et sur le sol créant des jeux géométriques de lumière indéfiniment renouvelés. C'est d'une poésie ! Et quand il arrive que la vibration de la lumière dans l'eau se reflète à son tour sur le dôme, là on atteint le sublime !

Une date d'ouverture inconnue

Les galeries doivent normalement être terminées au printemps, ensuite commenceront les tests pour équilibrer la climatisation, dans un pays où la température extérieure peut dépasser les 45 degrés, c'est essentiel. Et ce n'est qu'ensuite que l'accrochage des œuvres commencera, orchestrée par le directeur scientifique du Louvre Abou Dhabi, Jean-François Charnier.

Les émiratis sont très secrets sur la date d’ouverture. La rumeur dit que Louvre Abu Dhabi pourrait ouvrir ses portes en décembre 2017, ce que certaines phrases de François Hollande pouvaient laisser entendre. La décision reviendra aux émiratis : c'est leur musée, et comme disent certains avec un mélange d’admiration d’incompréhension, ils n’ont pas la même notion du temps que nous. Le quinquennat, par exemple, c’est un concept qui leur échappe complètement. La décision politique qui sera donc le fait du prince. Et c’est un nouveau président de la République française qui sera invité à l’inauguration.