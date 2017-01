Initialement prévue pour mai 2018, la sortie du film pourrait être repoussée à décembre, après les succès de "Star Wars : Le Réveil de la Force" et de "Rogue One", tous deux arrivés sur les écrans en fin d'année.

Crédit : Lucasfilm Ltd Chewbacca et Han Solo dans "Star Wars : Episode 7".

par Eléanor Douet publié le 04/01/2017 à 05:43

Film après film, la franchise Star Wars connaît un succès mondial. Les deux derniers en date Star Wars : Le Réveil de la Force et Rogue One sont tous les deux sortis en salles en décembre. Et visiblement cela a poussé les fans à se rendre dans les cinémas. D'où l'idée de Disney, qui a racheté Lucasfilm en 2012, de repousser la sortie du spin-off sur Han Solo. À l'origine, le long-métrage devait sortir en salles le 25 mai 2018, mais après réflexion, les studios estiment que le mois de décembre pourrait être synonyme d'affluence dans les cinémas. La date du 13 décembre 2018 aurait même été évoquée.



Pour le moment, aucune information officielle n'a été annoncée par Disney, mais cette modification de calendrier pourrait être communiquée dans les prochaines semaines, et ce alors que plusieurs sources évoquent cette possibilité. Mais outre une raison de date, les studios voudraient également éviter de sortir le film, alors que de nombreux produits dérivés Star Wars sont mis en vente sur le marché. Ainsi, si une figurine à l’effigie de Rey portant le nom de Skywalker arrivait sur le marché, cela pourrait spoiler les épisodes à venir.



Une partie du casting du film sur Han Solo est déjà connue. Emilia Clarke (Game Of Thrones), Donald Glover (Seul sur Mars, Atlanta) et Alden Ehrenreich (Tetro), figureront au générique.