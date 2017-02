publié le 12/02/2017 à 15:44

La La Land sera-t-il aussi bien accueilli à Londres qu'il l'a été outre-Atlantique ? Ce dimanche 12 février au soir, à l'occasion de la cérémonie des Bafta, qui récompense les meilleures œuvres cinématographiques de l'année, la comédie musicale américaine pourrait bien poursuivre sa razzia sur le cinéma mondial.



Après avoir trôné sur la cérémonie des Golden Globes, décroché 14 nominations aux Oscars et fait l'unanimité chez les producteurs et réalisateurs américains, la dernière réalisation de Damien Chazelle figure parmi les favoris des Bafta, avec onze nominations, dont celles pour le titre du meilleur film, du meilleur réalisateur (pour Damien Chazelle, justement), du meilleur acteur (pour Ryan Gosling) et de la meilleure actrice (pour Emma Stone).

Le long-métrage musical devra tout de même lutter avec plusieurs œuvres de qualités, comme le film de science-fiction Premier contact, nommé à neuf reprises dans la compétition, la palme d'or à Cannes Moi, Daniel Blake de Ken Loach, ou encore Nocturnal Animals de Tom Ford, déjà sacré Grand Prix du Jury à la dernière Mostra de Venise.

Emma Stone et Ryan Gosling feront face à une forte concurrence

Du côté des récompenses individuelles, Emma Stone aura aussi fort à faire dans la catégorie "meilleure actrice", confrontée à Amy Adams pour Premier Contact, à Emily Blunt pour La fille du Train, à Meryl Streep pour Florence Foster Jenkins, et à Natalie Portman pour Jackie.



Enfin, dans la catégorie "meilleur acteur", Ryan Gosling fera face à Andrew Garfield pour Tu ne tueras point, à Casey Affleck pour Manchester by the Sea, à Jake Gyllenhaal pour Nocturnal Animals et à Viggo Mortensen pour Captain Fantastic.