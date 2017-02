Cannes et diplomatie dans la Curiosité

publié le 11/02/2017 à 12:00





Le 70ème Festival de Cannes ouvrira le 17 mai prochain, on vous emmène en avant-première dans les coulisses du plus grand festival de cinéma au monde, avec son délégué général Thierry Frémaux.

Thierry Frémaux est l'auteur du livre Sélection officielle publié chez Grasset

Mettez-vous sur votre 31, on vous convie à un dîner officiel à l’Elysée. Vous verrez comment sont reçus les chefs d’Etats, et comment la gastronomie aide parfois la diplomatie....

Laurent Stéfanini ambassadeur à l’Unesco et ancien chef du protocole à l’Elysée, nous raconte ses anecdotes les plus croustillantes !

Laurent Stéfanini a supervisé le livre A la table des diplomates, l’histoire de France racontée à travers ses grands repas publié aux éditions l’Iconoclaste



