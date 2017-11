publié le 03/11/2017 à 15:26

Les langues se délient chez Marvel. Les réalisateurs Joe et Anthony Russo (qui ont réalisé la majorité les films Avengers et Captain America), ont donné quelques détails sur le rôle de Thanos, le grand méchant du prochain Avengers : Infinity War."



La plus grosse nouveauté du prochain film sera donc l’arrivée de Thanos et le fait qu’il rentre définitivement dans l’histoire et les différents arcs narratifs du MCU [Univers Cinématrographique Marvel]. Le grand méchant débarque vraiment de la manière la plus fracassante qui soit, "au point d'en devenir le personnage majeur du film", explique Anthony Russo dans CNET.

Une description qui devrait ravir les fans avides de la moindre information sur Infinity War et surtout sur Thanos, dont on ne sait pas grand-chose. "Nous avons créé tout un arc narratif autour de Thanos. Le film entier tourne autour de son énergie en tant que méchant qui a toujours une longueur d'avance sur les héros. Nous avons regardé beaucoup de films de braquage et cela nous a inspirés", poursuit Anthony Russso.



Autant de détails qui nous promettent un film frénétique, quasi dans la lignée d'Ant-Man, un film de braquage à la sauce Marvel. Encore mieux : on va enfin voir Thanos passer à l'action pour récupérer les Pierres de l'Infini qu'il convoite depuis Avengers.