"Alien : Covenant" et "Problemos" dans les sorties cinéma de la semaine

publié le 10/05/2017 à 12:05

Avant de regarder les sorties cinéma du mercredi 10 mai, un oeil sur le box-office avec le site CBO. Les Gardiens de la Galaxie 2 cumule 2,1 millions d'entrées en 15 jours. On trouve ensuite le chouchou de la semaine passée, le thriller horrifique Get out avec près de 420.000 spectateurs. Pas de performance du côté des autres nouveautés à l'affiche mercredi dernier, c'est toujours le règne des poids lourds comme Fast and Furious 8 ou Baby boss qui viennent de passer le cap du 3,5 millions. Notez que le film RTL À bras ouverts avec Christian Clavier, vient lui de passer le cap symbolique du million de spectateurs.



ll y a 17 nouveautés à l'affiche cette semaine et on commence par Alien : Covenant de Ridley Scott, un film RTL qui poursuit la saga de cette créature extra-terrestre apparue sur écrans 1979. Il s'agit-là de la suite de Promotheus (2012), mais qui replace le récit dans celui des origines de la saga : un vaisseau est attiré sur une planète inconnue où règne des créatures monstrueuses et mangeuses d'hommes. Ridley Scott utilise technique, effets spéciaux d'aujourd'hui, mais conserve l'ambiance et la terreur d'hier, pour un thriller horrifique décoiffant et visuellement superbe, porté aussi par double rôle ambigu de Michael Fassbender en androïde tordu.

Du côté du cinéma français, on retient Problemos d'Éric Judor, le Éric de "Eric et Ramzy". Il a imaginé comment une famille de parisiens invitée dans une communauté vivant à la campagne et rejetant monde moderne, va être obligé de rester au sein du groupe après le déclenchement d'une pandémie qui semble avoir fait disparaître le reste de l'humanité. Problemos joue sur la confrontation entre la culture baba et bobo. Éric Judor prouve qu'il est vraiment doué pour des dialogues faussement improvisés, moins peut-être pour tenir un scénario sur la longueur même si le film ne dure qu'1h25. Mais, il reste un bon casting notamment avec Blanche Gardin qui maintient l'ensemble à flot.

> PROBLEMOS - Bande Annonce Officielle (version longue) - Eric Judor

"Vive la crise" de Jean-François Davy

Jean-François Davy 'est fait nom dans le film X des années 70 avec des titres comme Bananes mécaniques ou Prenez la queue comme tout le monde, avant de bifurquer vers la comédie. Cela faisait 8 ans qu'il n'avait pas tourné : il a même hypothéqué sa maison pour Vive la crise. Le film imagine qu'en 2025, sous le quinquennat de Marine le Pen, un agrégé de philo quasi clodo nommé Montaigne va rencontrer un fonctionnaire licencié, Etienne bientôt rebaptisé la Boétie. Tous deux vont partir à l'assaut d'une société sclérosée, prônant la liberté, les plaisirs et le partage.



C'est du grand n'importe quoi souvent, c'est attachant parfois : c'est du cinéma comme on en fait plus, (et il y a peut-être une raison), mais on aime justement qu'on puisse se lancer dans une pareille aventure aujourd'hui. Côté casting : Jean-Claude Dreyfus (en roue libre), Michel Aumont, Venantino Venantini, Dominique Pinon et Jean-Marie Bigard. C'est lui, Etienne de la Boétie, cet homme qui subit d'abord son licenciement avant de se révolter contre le système inhumain, l'administration et qui tente de convertir ses prochains à l'idée du bonheur malgré tout.

"Message from the King" de Fabrice Du Welz

Message from the King est un thriller interdit moins de 12 ans suit les pas d'un Noir africain du Sud débarquant à Los Angeles pour rechercher sa sœur disparue et mettant les pieds dans un engrenage violent. Stylé et rugueux, le film permet de retrouver le comédien Chadwick Boseman, qu'on avait découvert en 2014 dans le biopic Get on up consacré James Brown, mais aussi en 2016 en Black Panther, le héros Marvel de Captain America : Civil War.

> MESSAGE FROM THE KING - BANDE-ANNONCE VOSTFR

Et puis on vous signale la sortie en salles du documentaire I'm not your negro, diffusé fin avril sur Arte et nommé aux Oscars en février. C'est un passionnant boulot d'archive sur les luttes sociales et politiques afro-américaines aux États-Unis à travers le temps des grands leaders comme Martin Luther King ou Malcom X et dans l'oeuvre de l'écrivain James Baldwin. Pour la narration, si vous allez le voir en version originale, vous entendrez la voix Samuel L Jackson et si y allez en version française, vous aurez droit à celle de Joey Starr.