Lola Marois et Jean-Marie Bigard dans A La Bonne Heure

publié le 09/05/2017 à 09:58

Le nouveau film de Jean-François Davy, Vive la crise !, est en salle depuis le 3 mai dernier. Le réalisateur y anticipe une France en 2025 après le quinquennat de Marine Le Pen à l’Élysée. Dans les rôles titres, on retrouve Jean-Marie Bigard et sa femme Lola Marois.



"Vive la crise !" de Jean-François Davy avec Lola Marois et Jean-Marie Bigard

L'histoire : Mai 2025 - Marine Le Pen, Présidente de la République démissionne. Étienne, cadre de la climatisation nationale, se fait licencier et n’osant affronter cette réalité, erre de bar en bar. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Étienne devient alors La Boétie et ils ne se quittent plus. Une troupe de marginaux truculents et attachants va se regrouper autour d’eux. S’appuyant sur l’article 1587 du Code Civil, ils déclenchent un joyeux foutoir et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Vive la crise !" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakowski, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.



Eric Dussart ''refait la télé'' les samedis et dimanches sur RTL

Tous les weekends, Eric Dussart et Jade vous présentent le rendez-vous dédié à la Télévision. Avec leur invité, ils retracent l'actualité du petit écran de manière légère et conviviale. Le samedi pour revenir sur la télé de la semaine et le dimanche pour évoquer la semaine à venir.



Jade et Eric Dussart refont la télé avec leurs invités

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

