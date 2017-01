Alexandra Lamy présente "L’embarras du choix" au festival d'Alpe d'Huez

Rencontre également avec le comédien Franck Gastambide, juré de cette 20ème édition du festival international du film de comédie.

par Stéphane Boudsocq publié le 19/01/2017 à 10:25

À 1.800 mètres d'altitude se déroule le 20e festival international du film de comédie. Ce deuxième jour est un jour de compétition toujours sous la présidence d’Omar Sy. Rendez-vous avec un des membres de son jury : Franck Gastambide. L’acteur, révélé par la série puis le film Les Kairas a depuis tracé sa route. Il a notamment cartonné l’an dernier dans Pataya, film présenté à l’Alpe d’Huez et qui avait culminé ensuite à 2 millions d’entrées. Franck Gastambide prépare son troisième film de réalisateur et autant dire qu’il ne s’agit pas d’un petit projet puisqu’il remet en marche le moteur d’une grosse cylindrée du cinéma français : Taxi.

"Je suis en train d'écrire Taxi 5 avec Luc Besson qui regarde au-dessus de mon épaule et qui vérifie que je ne suis pas en train de faire des bêtises tout en me laissant toutes les libertés dont je pouvais rêver, raconte l'acteur réalisateur. Je suis un grand fan de Taxi, donc je veux et je compte respecter les codes et apporter ma modernité, mon ton, et remettre au goût du jour cette franchise qui n'est absolument pas dépassée, bien au contraire".



À l'affiche, c'est Franck Gastambide et Malik Bentalha qui reprendront les rôles principaux, à savoir le neveu d'Émilien (Frédéric Diefenthal) et le petit cousin de Daniel (Samy Naceri). En attendant de découvrir Taxi 5 dans quasiment un an, le 31 janvier 2018, notez que Franck Gastambide sera également une des voix du film d’animation Sahara dans lequel il interprète un scorpion, aux côtés d’Omar Sy, Louane Emera et Ramzy Bédia.

"L'embarras du choix", le film événement du jour

Six mois après le succès de Retour chez ma mère et ses 2.2 millions d'entrées, la comédienne retrouve son metteur en scène Éric Lavaine pour L'embarras du choix, une comédie romantique dans laquelle elle interprète une jeune femme qui n'a jamais réussi à prendre la moindre décision dans sa vie, s’arrangeant pour que les autres le fassent à sa place. Jusqu’au jour où elle tombe amoureuse de deux hommes en même temps et qu’elle va bien être obligée d'en choisir un. Alexandra Lamy est une nouvelle fois pétillante, charmante et épatante dans le rôle. Alexandra Lamy mais aussi Arnaud Ducret ou Anne Marivin sont dans L’embarras du choix, en compétition à l’Alpe d’Huez et en salles le 15 mars prochain.



L’Ascension est un très joli film de Ludovic Bernard avec Ahmed Syla et Alice Belaidi, l’histoire d’un jeune homme de banlieue qui, à la suite d'un pari amoureux un peu fou, part escalader l’Everest alors qu’il n’a pas tout à fait la forme physique pour le faire et aucune expérience de la haute montagne. Le film parle du dépassement de soi : le fait que nous avons tous notre Everest à gravir, c’est plein de bonnes ondes positives, joliment réalisé et joué.