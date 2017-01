Roman Polanski : est-il légitime pour être président des Césars?

Le réalisateur franco-polonais Roman Polanski présidera la 42e cérémonie des Césars le 24 février prochain à la salle Pleyel à Paris.

Roman Polanski, réalisateur sera le président de la 42e cérémonie des Césars qui se tiendra le 24 février prochain à la salle Pleyel à Paris. Une annonce polémique car le réalisateur âgé de 83 ans est en proie à la justice américaine depuis 40 ans. Il est poursuivi pour avoir violé une jeune fille mineure à l'époque.



Pour Elisabeth Levy,il s'agit d'une vieille affaire dont "Polanski a été la victime d'un juge complètement dingue".

Pour la rédactrice en chef" ça fait 40 ans" et cette histoire est désormais dépassée. Pour elle, il s'agit d'une société "de féministes dingues qui pourchassent Polanski et celle dans laquelle on accuse de harcèlement un type qui drague gentiment une fille". Pour Roland Cayrol qui a connu le "temps ou il fallait se battre pour reconnaître le viol comme un crime, que dire du viol de mineur". Il confie par ailleurs ne plus aller voir "ni les films de Polanski ni de Woody Allen tellement je suis gêné par les personnalités".



Patrick Chêne estime quant à lui que tout cela est "abjecte, en revanche 40 ans est le temps d'une double prescription. Je pense que Polanski a sa place aux Césars mais j'ai cette gêne". Hélene Pilichowski "pense exactement" comme Patrick Chêne et estime "que 40 ans est un laps de temps suffisant pour permettre l'oubli et le pardon" et "je suis pour qu' on le laisse tranquille".



