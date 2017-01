Roman Polanski et son histoire d'amour avec les César

Le réalisateur franco-polonais a été choisi pour présider la 42e cérémonie des César, cérémonie à laquelle il est lié depuis longtemps.

Crédit : MARTIN BUREAU / AFP Le cinéaste franco-polonais Roman Polanski reçoit le César du Meilleur réalisateur pour "La Vénus et la fourrure" en 2014

par Cécile De Sèze publié le 18/01/2017 à 17:38

Les César, il connaît bien. C'est une histoire d'amour partagée depuis des années. La France est réputée pour particulièrement apprécier ses artistes et leur déployer le tapis rouge dès que possible. Cette année, c'est Roman Polanski à qui revient l'honneur de présider la 42e cérémonie des César.



C'est un choix peu étonnant, si l'on se concentre sur la seule carrière cinématographique du cinéaste. À 83 ans, le réalisateur franco-polonais a déjà été primé plusieurs fois pour de nombreux films. En tout, il a été récompensé huit fois de la statuette dorée, dont deux pour le meilleur film.

Huit César, deux pour le meilleur film

En 1980, Roman Polanski éblouit le jury de la 5e cérémonie avec son film Tess, adaptation du roman Tess d'Uberville de Thomas Hardy. Une romance dramatique qui vaudra au jeune cinéaste, alors âgé d'une quarantaine d'années, d'être récompensé de trois César, dont deux très prestigieux : César du meilleur film français et du meilleur réalisateur. Ghislan Cloquet hérite de celui de la meilleure photographie.



Ces deux récompenses, Roman Polanski va aussi y avoir droit en 2003 pour ce qui constitue sans doute l'un de ses plus grands films : Le Pianiste. Avec Adrian Brody dans le rôle principal - qui a reçu le César du meilleur acteur - le film se déroule dans la Pologne occupée par les Nazis et raconte l'histoire de ce pianiste qui échappe à la déportation mais qui va se retrouver parqué dans le ghetto de Varsovie. Le film a également reçu les César de la meilleure musique écrite pour un film, de la meilleure photographie, du meilleur son et des meilleurs décors. Sept au total.

> The Pianist (2002) Trailer

Ce ne sont pas les deux seuls films à élever la carrière du réalisateur et époux d'Emmanuelle Seigner. En 2011, il reçoit à nouveau le César du meilleur réalisateur pour son thriller The Ghost Writer ainsi que celui de la meilleure adaptation. Carnage en 2012 a été lauréat du même prix, puis deux ans plus tard, c'est La Vénus à la fourrure qui lui vaudra d'être récompensé du César du meilleur réalisateur. Ne lui manque que le César d'honneur. Le titre de président de la cérémonie est surtout honorifique et a souvent pour mission d'ouvrir la cérémonie par un discours et de la clore en remettant le César du meilleur film.