publié le 01/06/2017 à 19:02

Embarquez à bord de l'Orient-Express. La nouvelle adaptation en film du Crime de l'Orient-Express s'offre une première bande-annonce mystérieuse. Le roman original écrit par la maîtresse du suspens Agatha Christie suit l'histoire d'un groupe de passagers, coincés au milieu d'une tempête dans le luxueux train, alors qu'un crime vient d'être commis. Plus que pour son scénario, ce long-métrage inédit va faire saliver les cinéphiles grâce à son casting de rêve : Daisy Ridley, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Pénélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Debch ou encore Josh Gad sont tous présents et incarnent victime et suspects d'un meurtre sanglant.



Hercule Poirot va une nouvelle fois utiliser ses fameuses cellules grises pour résoudre ce meurtre aussi complexe que passionnant. Le célèbre détective belge est incarné par l'acteur britannique Kenneth Brannagh (aperçu dans Harry Potter sous les traits de Gilderoy Lockhart), qui porte également la casquette de réalisateur de ce nouveau long-métrage, deux ans après avoir mis en scène la version live de Cendrillon.

Une première adaptation en 1974

Cette histoire culte a déjà été portée à l'écran en 1974 par Sidney Lumet. À l'époque, le casting était très luxueux : Lauren Bacall, Jacqueline Bisset, Sean Connery Jean-Pierre Cassel, Anthony Perkins ou encore Ingrid Bergman incarnaient chacun les suspects de ce meurtre en huis clos. Le reboot sortira en salles françaises quarante-trois ans après ce premier film, le 13 décembre prochain. Préparez-vous au voyage.