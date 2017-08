publié le 09/08/2017 à 09:58

Nouveaux visages, nouvelles histoires, nouveaux secrets. C'est par cette phrase énigmatique que la série 13 Reasons Why a annoncé l'arrivée de sept nouveaux acteurs pour sa deuxième saison. Ces comédiens, pour certains peu connus du grand public, vont incarner des adolescents et des adultes, des membres du lycée de Liberty High et des professionnels de la justice.



Parmi les adolescents qui rejoignent les rangs de la série on retrouve Anne Winters, qui jouera Chloe, la fille populaire de Liberty High, Bryce Cass, dans le rôle de Cyrus, un élève décrit comme assez méchant par Varitety. Chelsea Aden sera Mackenzie, la sœur de Cyrus, artiste et spirituelle. Enfin, Samantha Logan jouera Nina, une jeune femme avec un lourd secret.

Du côté des adultes, Kelli O'Hara, habituée de Broadway, sera Jackie, une avocate qui a à cœur de défendre les victimes d'intimidation. Ben Lawson, déjà aperçu dans If You Love me, jouera Rick, le nouvel entraîneur de base-ball. Enfin, Allison Miller jouera Sonya, une jeune femme qui a porté plainte. Une chose est sûre, les fans devront prendre leur mal en patience : aucune date de diffusion officielle de la saison 2 n'a pour l'instant été révélée par Netflix.