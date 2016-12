Souchon et Voulzy et "Café in" sont dans Laissez-vous tenter du 30 décembre 2016

REPLAY - Il était l'un des peintres les plus populaires et les plus controversés de son temps.

"Éclectique" regroupe la collection d'art d'un des hommes les plus riches de France, Marc Ladreit de Lacharrière.

Direction le MuCEM à Marseille pour l'exposition Café in. Un voyage passionnant qui retrace à travers plus de 300 œuvres d'art, l'histoire du café dans le monde.

3 livres ludiques ou décalés avec au programme des "anagrammes pour lire dans les pensées", un carnet de route dans le Paris littéraire, et un anti-guide des métiers improbables créés à partir d'expressions françaises

Laurent Voulzy et Alain Souchon ont sorti leur premier album commun en 2014

Les chansons et la belle amitié d'Alain Souchon et Laurent Voulzy, ont marqué l'année 2016. Ils racontent les coulisses de leur première tournée en duo, désormais disponible en CD-DVD.

Année 2016 : Alain Souchon et Laurent Voulzy racontent les coulisses de leur tournée

L'exposition "Café in" au MuCEM à Marseille sur l'histoire du café

Au menu de ce vendredi 30 décembre, les coulisses de la tournée de Souchon et Voulzy, une sélection de trois livres ainsi qu'une exposition au MuCEM à Marseille.

