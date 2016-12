Les chansons et la belle amitié d'Alain Souchon et Laurent Voulzy, ont marqué l'année 2016. Ils racontent les coulisses de leur première tournée en duo, désormais disponible en CD-DVD.

Année 2016 : Alain Souchon et Laurent Voulzy racontent les coulisses de leur tournée

Alain Souchon et Laurent Voulzy nous ont régalé sur scène cette année avec le CD/DVD de leur première tournée en duo, enfin disponible. On pensait qu'au bout de 40 ans d'amitié, l'un n'avait plus de secret pour l'autre. Pourtant cette année et demi passée en duo sur les routes, et les 3 heures partagées chaque soir sur scène, ont permis à Souchon et Voulzy de se découvrir encore un peu plus.



"J'ai appris que Laurent était, d'une manière maladive et merveilleuse en même temps, sensible au son. Toute sa vie sur scène est quand même menée par le fait qu'il entende bien ou non. Sa vie c'est la musique, à un point dingue", raconte Alain Souchon, qui, selon Laurent Voulzy, "a une marge de tolérance beaucoup plus large". "Je suis toujours très très lent, et Alain est rapide", ajoute-t-il.



Cet album souvenir est beau, jubilatoire, touchant. 30 titres, presque l'intégralité du spectacle. Désormais, chacun est retourné à ses projets en solo. Alain Souchon travaille avec ses fils Pierre et Charles à l'écriture du Soldat Rose 3, il succède à son ami Francis Cabrel qui avait signé le 2. Laurent Voulzy, lui, vient de créer son propre label, il va produire de jeunes talents à commencer par la musicienne Hélène L. qui les a accompagnés sur une partie de la tournée, et bien sûr Voulzy travaille sur son spectacle musical autour du personnage de Jeanne D'Arc.