Sheila revient avec un coffret, un livre et une tournée

À 71 ans, la chanteuse est partout. Elle vient de publier une rétrospective en 3 CD, un coffret DVD, un nouveau livre de conseils et elle est en tournée avec le spectacle "Âge Tendre et Tête de Bois".

par Steven Bellery publié le 29/12/2016 à 10:10

Mais après quoi court Sheila ? 54 ans après la sortie de son premier 45 tours, la chanteuse est toujours là. Sa carrière a connu des hauts et des bas, avec près de 3.000 apparitions à la télévision. Les plus savoureuses sont à retrouver dans un coffret de deux DVD réalisés avec l'INA. Elle est aujourd'hui l'une des plus applaudies sur la tournée Âge Tendre et Tête de Bois.



Et en parlant de concerts, Sheila a fait cette confidence surprenante : "J'étais au théâtre de l'empire et le son s'est arrêté. On chantait en playback et on a continué alors que quelqu'un en régie s'était assis sur l'appareil et avait mit stop. Et moi je me suis retrouvé sur scène, comme une andouille. C'est le moment de ma vie où j'étais le plus seule au monde !"



Sheila est en tournée jusqu'au 17 février avec notamment Gérard Lenorman, Hugues Aufray et Marcel Amont. Et pour 2017, cinq ans après Solide, Sheila prépare un nouveau disque ! Le best-of 3 CD et le coffret 2 DVD s'intitule Rétrospective. Sheila vient également de publier Les bonheurs de la vie, aux éditions de l'Archipel.