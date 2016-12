À la découverte de l'exposition "Éclectique", qui regroupe la collection d'art d'un des hommes les plus riches de France, Marc Ladreit de Lacharrière.

> La collection "Éclectique" de Marc Ladreit s'expose au quai Branly Crédit Image : ZIHNIOGLU KAMIL/SIPA Crédit Média : Monique Younès

par Monique Younès publié le 29/12/2016 à 11:13

C'est la collection d'art d'un des hommes les plus riches de France : Marc Ladreit de Lacharrière. Un homme d'affaire éclectique puisqu’il est à la fois financier, exploitant d'une centaine de salles de spectacle comme la salle Pleyel, producteur associé de stars comme Johnny Halliday ou Michel Sardou, et créateur de la Fondation culture et diversité, destinée à aider les jeunes issus de l'immigration.



On retrouve d'ailleurs ce même éclectisme dans sa collection d'art puisque depuis 1965, Marc Ladreit de Lacharrière collectionne aussi bien de l’antiquité égyptienne et grecque, que des peintures d'artistes modernes, en passant par ce qu’on appelle aujourd’hui l'art premier. Il n’est guidé dans ses choix que par l'émotion, autrement dit, seule la beauté l’intéresse. Et tant mieux si cette beauté recoupe la valeur historique de l’objet.



Le premier chef-d'œuvre dogon qui nous accueille est une sculpture de femme : une Pileuse de mil dont Marc Ladreit de la Charrière est extrêmement fier. "Elle est unique au monde par sa taille. Elle dépasse un mètre, alors qu'en règle générale les sculptures africaines qui dépassent un mètre sont celles qui représentent des rois. Elle est aussi unique par sa beauté, sa grâce, et comme toutes les œuvres africaines, elle développe un double message : faire des enfants et les nourrir."

Les sculptures féminines africaines sont nombreuses dans la collection de Marc Ladreit de Lacharrière. Symboles de la fécondité et de la maternité par excellence, elles côtoient le portrait de l'empereur Hadrien, la statue d'Héraclès enfant, un vase à boire camerounais, une toile de Pierre Soulages, une sculpture de Picasso, ou une épingle à cheveux congolaise d'une élégance folle et qui a pour Marc Ladreit de Lacharrière une signification particulière. "À cause du racisme qui a duré quand même trois siècles, il a toujours été indiqué que les êtres venant de ces pays étaient des esclaves. Non ! Quand vous regardez cette épingle à cheveux, elle est si belle, si fine, si distinguée, que l'artiste qui l'a faite n'a pu la faire que pour une femme africaine d'une beauté rarissime et qui adorait l'élégance".



En faisant dialoguer ses œuvres de toutes les cultures, Marc Ladreit de Lacharrière veut montrer leur universalité et la suprématie de l'artiste qui les a réalisées. Qu'il s'appelle Chagall, ou qu'il soit un anonyme romain, égyptien, malien ou polynésien. Le mariage de ces œuvres d'artistes de tous horizons est une réussite qui nous ferait presque croire à l’universalité du beau. C’est pour cette raison que Marc Ladreit de Lacharrière ne veut pas que sa collection soit dispersée. "J'ai fait quitter ces œuvres d'art du monde de l'argent, j'en ai donc jamais revendues et de mon vivant, je n'en revendrai jamais", conclut-il.



Si le musée du quai Branly accepte les condition de la donation, l'État français aura gagné, grâce à un important mécène, quelques chefs-d'œuvre de plus. Les discussions sont en cours. En attendant, Éclectique, la collection de Marc Ladreit de Lacharrière, est exposée au musée du quai Branly jusqu'au 2 avril.