Musique

L'ex Pink Floyd, Roger Waters, créateur de The Wall, publie ce vendredi Is This The Life We Really Want ?, son premier album solo depuis 25 ans. Fidèle à lui-même, le rockeur critique le monde moderne et s'interroge sur les temps incertains.

Roger Waters sur scène en octobre 2016 en Californie Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Télévision

"Les Prodiges" des 3 premières saisons du télé crochet offrent un grand concert devant 45.000 spectateurs, présenté par Marianne James et retransmis en direct sur France 2 à 21 heures, depuis le stade Pierre Mauroy de Lille.

Marianne James entourée des talents de la 3e édition de "Prodiges" Crédit : Capture / France 2

Exposition

Une idée de sortie pour finir avec la visite de l'exposition Pierre Le Grand, un tsar en France, actuellement au Grand Trianon dans le parc du château de Versailles.

Vue du château de Versailles en septembre 2015 Crédit : PATRICK KOVARIK / AFP

