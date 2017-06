publié le 02/06/2017 à 09:13

Direction Lille, où va se dérouler l’événement télé de la soirée, retransmis sur France 2. On pourrait même presque parler de l’événement télé de l'année de France 2, tellement on est dans la démesure. La chaîne va diffuser à 21 heures en direct du stade Pierre Maurois,le grand concert des Prodiges avec la plus grande chorale d'enfant au monde, et devant 45.000 spectateurs.



Du jamais vu pour un concert de musique classique. C'est trois fois le public de l'Eurovision. L'idée : faire la fête autour de cette émission qui chaque année au moment de Noël, nous fait découvrir le talent d'enfants dans le domaine de la musique classique, instruments, chants et danse. Alors France 2 a voulu voir grand : sur scène, l'orchestre national de Lille, 21 anciens candidats de Prodiges dont les 3 gagnants Camille, Melvin et Marin mais aussi 10.500 choristes, qui sont les élèves des collèges et lycées de la région des Hauts-de-France. Soit la plus grande chorale d'enfants au monde.

Une chorale de 10.500 choristes

Autant de choristes, c'est une grosse logistique. 230 bus pour les transporter jusque là, ils viennent de toute l’académie de Lille. Ensuite, ils occuperont les gradins à l'arrière de l'orchestre. La chef Zahia Ziouani va battre la musique sur la scène, mais pour que tout en haut les enfants puissent la voir, il y a 32 petits écrans télé dans les gradins face à eux. "Ça permet une bonne synchronisation de ces choristes et d'éviter avec la distance d'avoir des décalages", explique Zahia Ziouani. Les 32 chefs reproduiront donc, grâce aux écrans, ses mouvements.

À l'animation de la soirée : Marianne James, émue sur la scène pendant les répétitions. "C'est la première fois dans un stade, une expérience vraiment unique, encore plus pour un musicien classique, donc c'est un immense bonheur d'être ici", confie, impressionné, Gauthier Capuçon. Rendez-vous à partir de 21 heures pour le grand concert des Prodiges.