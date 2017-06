Roger Waters : "Je ne suis plus Charlie"

publié le 02/06/2017 à 09:48

C'est une légende de la musique. Roger Waters, de Pink Floyd, sort vendredi 2 juin son nouvel album et entame une tournée mondiale. Cela faisait 25 ans qu’il n’avait pas sorti de nouvel album solo. Mais le Britannique avait quelques chansons dans un tiroir. Il en a parlé à un producteur, un arrangeur qui a notamment travaillé avec Radiohead. "J'ai rencontré Nigel Godrich et je lui ai joué quelques chansons, des nouvelles et des plus anciennes. Il en a aimé deux, puis on a parlé de faire un album...", se souvient le musicien.



Si le Britannique a appelé l’album Is This The Life We Really Want ?, ("Est-ce la vie dont nous voulons vraiment ?"), c’est qu’il voulait avant tout pouvoir écrire des textes pour exprimer la colère que lui inspire le monde, la guerre, la remise en cause des libertés de nos sociétés à cause du terrorisme. Ou bien ces familles qui traversent la mer méditerranéenne sur des embarcations de fortune, au péril de leur vie. C’est pour eux qu’il a écrit cette chanson, The Last Refugee, ou, en français, "le dernier réfugié".

"Il s'appelait Aylan. Évidemment, c'est une image qui m'a mis profondément en colère et ce qui m'a mis encore plus en colère, c'est ce qu'a fait Charlie Hebdo quand ils l'ont imaginé dans le futur en disant que c'est peut-être pas plus mal qu'il soit mort car il aurait fini par peloter des fesses de femmes... Tout le monde avait dit "Je suis Charlie" à cause de l'attentat, pourquoi ils ont fait ça ?" Et à la question de savoir si "il est Charlie", il répond : "Non, je ne suis plus Charlie".

Roger Waters est également en colère contre Trump. Il vit aux États-Unis depuis quinze ans et a tweeté le jour de l’investiture : "La résistance commence aujourd’hui". "Il ne comprend vraiment rien à la diplomatie", confie Roger Waters qui a aussi son avis sur Marine Le Pen : "C'est une femme très dangereuse".

The resistance begins today. Full video here: https://t.co/TLkzK0cTqe pic.twitter.com/hPW0gtQQ74 — Roger Waters (@rogerwaters) 20 janvier 2017

Roger Waters jouera sa chanson anti-Trump jusqu’à fin octobre lors de sa tournée américaine, et Roger Waters a confirmé qu’il viendra en Europe dans la foulée.