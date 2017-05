"Une sœur" de Bastien Vivès est la BD RTL de mai 2017

publié le 31/05/2017 à 10:06

Une sœur, de Bastien Vivès est sacrée BD RTL du mois de mai. Et cette sœur, elle s'appelle Hélène. Elle a 16 ans, elle est blonde, belle, et délicieusement désinhibée. C’est les vacances. Elle débarque avec sa mère chez les parents d'Antoine, 13 ans, délicieusement coincé. Ou timide. Ou réservé. Enfin, quand il ne reste pas dans son coin pour dessiner, il va sur la plage attraper des crabes, ou il fait des puzzles avec son petit frère Titi. L’arrivée d’Hélène va bouleverser la vie d’Antoine.



"Je ne vais pas juste raconter une histoire d'amour sur la plage. Déjà sur le papier, c'est un couple très bizarre. Le but étant de les faire s'apprécier, de rendre cette histoire crédible", explique l'auteur. Généralement, les filles de 16 ans ne s’intéressent pas aux garçons de 13 ans. Mais ça, c’était avant qu’Emmanuel rencontre Brigitte. Avant que Donald ne rencontre Melania.

Je ne crois pas à la bonne histoire, je crois au bon personnage. Bastien Vivès Partager la citation





L’amour se joue des généralités. Dans la bande dessinée de Bastien Vivès, Antoine n'a jusque-là jamais embrassé une fille sur la bouche, n'a jamais bu une goutte d'alcool, n'a jamais fumé un joint, il ne sait pas ce que ça fait que de caresser les seins d'une fille. Antoine et Hélène se considèrent comme frère et sœur, ce qui ajoute au délicieux tabou de l’âge, celui d’un inceste qui n’en est pas un.

On est donc dans le virtuel, le symbolique, et le dessin de Bastien Vivès ne passe à côté d’aucune des difficultés du genre. Ce jeune dessinateur a décidément la grâce. Il nous emporte dans le trouble de l’adolescence, au plus près ces initiatiques vacances bretonnes. "Je ne crois pas forcément à la bonne histoire, je crois au bon personnage. Donc le personnage féminin, il ne fallait pas qu'il soit bâclé, il fallait qu'il ait une vraie profondeur", détaille le créateur d'Antoine et d'Hélène.

La complexité du dessin d'un personnage féminin

Une histoire autobiographique que raconte Bastien Vivès, au niveau de la pêche aux crabes, surtout. Et bien sûr, l’enfant qui passe son temps à dessiner, on devine qu’il sait de quoi il parle. Son héros Antoine pense que l'on devient adulte quand on sait dessiner une fille.



"J'ai commencé très tôt à dessiner des portraits de femmes, et je pense que c'est pour ça que c'est l'une des choses que je dessine le mieux. J'ai surtout dessiné celles que je ne pouvais pas avoir parce que si j'arrivais à les dessiner, je les capturais d'une certaine manière", confie le jeune auteur.



Avec cet amour d'été délicatement transgressif, Bastien Vives nous rappelle qu'on a parfois raison d'avoir peur de grandir. Ça fait mal, et c’est sensationnel. Une sœur est la bande dessinée RTL de mai. Qui est le mois où on fait tout ce qui nous plaît, rappelons-le. Un album qui prépare parfaitement bien les vacances des sœurs, des frères, des enfants uniques, et des amoureux... Bref, c’est universel.

