Pierre le Grand, tsar passionné par la France, s'expose à Versailles

publié le 02/06/2017 à 10:03

Inaugurée par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors de leur visite express au château de Versailles le 29 mai 2017, l'exposition Pierre le Grand, un tsar en France se tient actuellement au Grand Trianon. C'est dans ce petit palais de marbre rose, au milieu du parc du Palais qu'a séjourné le souverain russe il y a exactement 300 ans, en mai et juin 1717.



Sur le plan diplomatique, la visite du tsar fut un moment important dans les relations entre la Russie et la France. Mais sur le plan culturel, ce fut un moment crucial. Pierre le Grand venait de fonder la ville de Saint-Pétersbourg, pour en faire la capitale de la Russie qu’il voulait transformer en un État moderne. Pierre le Grand l’était d'abord par sa taille : 2m03. Dans un des tableaux exposés à Versailles, la peintre Louise Marie-Jeanne Hersent-Mauduit le représente prenant dans ses bras le petit Louis XV, qui avait 7 ans à l'époque.

1717 - Après avoir posé hier pour un portrait, Pierre le Grand s'est rendu aujourd'hui au @CFontainebleau #PierreLeGrandVoyage pic.twitter.com/dqNdYpXkYB — ChateaudeVersailles (@CVersailles) 30 mai 2017

Un tsar passionné de chirurgie

Le tsar russe était aussi une personnalité hors du commun : doté d’une curiosité insatiable dans tous les domaines, il se serait même essayé à la chirurgie, allant jusqu'à arracher lui-même une dent. Les instruments de médecine l'intéressaient beaucoup, il en a acheté en quantité quand il est venu en France. On peut voir à Versailles un trépan, instrument avec lequel on perce les os du crâne. On peut y voir aussi d'impressionnantes pinces de chirurgie ophtalmique.

Une exposition avec 155 oeuvres à découvrir

Pierre le Grand était un être d’un grand raffinement, d’une immense culture, mais aussi d’une cruauté sans borne. On peut même parler d’une forme de sadisme. Mais les 155 œuvres que l’exposition nous invite à découvrir à Versailles témoignent plutôt du meilleur que du pire de son empire. Ses costumes, ses cachets personnels, sa pharmacie de campagne, sa bibliothèque qu’il a lui-même acquise chez les libraires parisiens.



Sans oublier les extraordinaires instruments astronomiques comme le télescope binoculaire, une vraie sculpture moderne. L’État français n'y est pas allé de main morte au niveau des cadeaux diplomatiques : une tapisserie de la manufacture des Gobelins fut offerte au tsar. Comme la plupart des objets exposés à Versailles, la tapisserie était conservée au musée de l'Ermitage.

L'art pour réconcilier des dirigeants

Les Bolcheviks ont donc tout gardé de leurs monarques contrairement à nos révolutionnaires français de 1792. Tout n'a pas été brûlé : il reste par exemple les très beaux portraits du tsar par Jean-Marc Nattier. L'art est d'ailleurs régulièrement utilisé pour réconcilier les chefs d'État en froid.



Trois cents ans avant Poutine, quand Pierre le Grand est venu en France, il ne s'est pas contenté de découvrir les artistes et les artisans français, il les a surtout importés à la cour de Russie, ce que le président russe actuel n’a pas fait. Comme quoi la meilleure façon de visiter cette belle exposition c’est d’oublier la politique et les références à l’actualité. Cette exposition est à découvrir au Grand Trianon, à Versailles, jusqu'au 24 septembre.