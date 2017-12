Que sont les calembours et les kakemphatons ?

publié le 16/12/2017 à 11:40

Amis des mots, bonjour ! Un calembour est un jeu de mots à l’ancienne, un jeu d’esprit, une blagounette, fondé sur une équivoque entre des mots de sens différent, mais qui se prononcent à peu près de la même manière. Le Larousse donne comme exemple la confusion possible entre la "sensualité" et la "sangsue alitée", il y a aussi les fameux "mieux vaut tard que jamais" et "vieux motard que j’aimais". Ou cette célèbre devinette : "Pourquoi Cyrus est-il ton frère ?"



Six Russes, c’est six Slaves, et s’y s’lave, c’est qu’y s’nettoie, et si ce n’est toi, c’est donc ton frère ! CQFD. Victor Hugo disait que "le calembour est la fiente de l’esprit qui vole". Il ne faut pas croire tout ce qu’a dit Victor Hugo, parfois il était juste de mauvaise humeur. Vous connaissez les chansons du génial Bobby Lapointe ? Elles sont truffées de calembours, comme "Mon père et ses verres ont les pieds fragiles".

Les kakemphatons, calembours involontaires

Et figurez-vous qu’il existe aussi des calembours involontaires, on les appelle "kakemphatons", du grec kakemphatos, "malsonnant". Même le grand Pierre Corneille en a été victime, dans sa pièce Polyeucte, avec ces deux alexandrins : "Vous me connoissez mal : la même ardeur me brûle / Et le désir s'accroît quand l'effet se recule". Je vous laisse cogiter là-dessus.

Tout ça est à retrouver dans un livre très beau et très rigolo, qui s’appelle La guerre à la politesse est un combat sans merci !, de Gaspard de Lalune, aux éditions Textuel. Un titre "ni trop explosif, ni trop glycérine", selon son auteur, à offrir pour Noël à un ami des mots et des belles images. De fausses planches encyclopédiques magnifiquement dessinées et farcies de jeux de mots, de fausses gravures anciennes, de fausses publicités Belle Époque.



Il y a celle-ci, pour la "Banquette Devaux, la crème de la crème", ou celle-là : "Quand un professeur vous ennuie, la question se pose, quelle est l’issue de ce cours ?" Ou la conclusion de l’ouvrage : "Si mercredi, c’est le silence des agneaux, alors jeudi faut s’taire".